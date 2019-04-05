Galatasaray'ın eski yöneticilerden Turgay Kıran, Lig Radyo'da katıldığı 'Mixed Zone' programında Ömer Necati Albayrak ve Safacan Konuksever'in sorularını yanıtladı. Kıran, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'da bazı değerler ne yazık ki yok oldu. Alışmadığımız bir görüntü ve sıkıntıya düştük. Hiç alışmadığımız bir Galatasaray var. Galatasaray örf ve adetlerini çok iyi bilen ve bilmeyen bazı gruplar var. Galatasaray Genel Kurulu, çok ciddi bir oyla Mustafa Cengiz'e 3 yıl tanıdı, o da canla başla çalışıyor. Zaman zaman tabii ki hatalar yapabiliyor, bu da doğal hepimiz insanız, hata yapabiliriz. İbra edilmeme konusu beni üzdü. Hem gelenek ve göreneklerimiz açısından üzdü hem de Mustafa'nın şevkini kırcağı için üzdü."

'Mahkemeye taşımadık'

"Galatasaray'da muhalefet kim? Hepimiz Galatasaraylıyız. Onlar ne gibi bir iş yapar anlamış değilim. Önümüzdeki günlerde de kendisiyle (Mustafa Cengiz) buluşacağım, konuşacağız. Galatasaray'da bir tabir vardır; 'Kol kırılır yen içinde kalır'. Biz öyle alıştık, öyle gördük. 30 seneyi aşkın yöneticilik yaptım. Biz de zor günler yaşadık ama hiçbir zaman Galatasaray'ı mahkemeye taşımadık."

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'Başkan kıvrak zeka'

"Taraftar haklı, başa baş mücadele var bu yüzden de bu konuların konuşulması tabii ki motivasyonu bozuyor. Etik değerlerimize sahip çıkmalıyız. Galatasaray'ın kuruluş nedenlerinden en önemli faktörü Galatasaray Lisesi'nin varoluşudur. O lise sayesinde Galatasaray büyüklüğüne erişmiştir. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri artık ordan veya burdan da olsa Galatasaraylıdır. Alınmayan 140 üyemizi sorgulamak durumundayız. Başkanın kıvrak zeka olduğunu düşünüyorum fakat burada biraz kaldı. Halbuki basit bir operasyonu çok rahat yönetebilirdi. Galatasaray mezunu olanlar zaten direkt üye oluyorlar. Demek ki yürüyen bir aracın lastiğine çivi sokmanın anlamı yok, tüzük bunu söylüyor. Tüzük sıkıntımız var. Tüzüğün değişmesi gerekiyor."

'Liseliler'in ayrıcalığı...'

"Ben Galatasaray mezunuyum, gurur da duyuyorum ama hiçbir zaman kimseyi ayırt etmedim. Galatasaraylılar, iki kısma ayrılmamalıdır. Galatasaray halka mal olmuş bir takımdır. Galatasaray'ın taraftar nezdinde yönetilmesini arzu ediyorum. Bir an önce tüzük değişmelidir. Ama Galatasaray Lisesi mezunlarının tabii ki ayrıcalıkları olacaktır. 115 senedir böyledir ama bundan sonra biraz daha tüzük icabı alaylı kardeşlerimize de mümkün olduğu kadar olaya girmeleri için imkan tanıyacaktır."

'Genel kurulu yıpratmayalım'

"Genel kurulu mahkemeye veriyorsunuz! Bir Galatasaraylı'nın kendi genel kurulunu iptal ettirmek için yaptığı bu davranış hiç ama hiç hoş olmuyor. Genel Kurulu neden dava ediyoruz? Global düşünelim... Bizim genel kurulumuz. Yıpratmayalım, gelen kurulumuzu. Galatasaray'ın yara almadan bu durumu en kısa sürede çözüme ulaştırması gerekiyor."