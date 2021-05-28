Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1'inci Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Turgay Karslı: İyi oyunla haklı bir galibiyet aldık

Kocaelispor'da koronavirüs tedavisinin ardından takımın başında sahaya çıkan ancak maçtan sonra bir rahatsızlık yaşayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yerine basın toplantısına antrenör Turgay Karslı katıldı. Çok mutlu olduklarını belirten Karslı, "İyi oyunla haklı bir galibiyet aldık ve TFF 1. Lig'e çıktık. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Oyuncuların günler öncesinden buna uygun oynamalarını istedik. Onları hazırlarken sorunlar yaşadık ama oyuncuların performansı üst seviyedeydi. Rakibe fırsat vermeyen, ikinci bölgede kalabalık kalan, eline geçen fırsatları da iyi değerlendiren bir Kocaelispor vardı" dedi.

Turgay Karslı: Bir üst ligde çok iyi takımlar var

"Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var" diye sözlerini sürdüren Karslı, Süper Lig hedefi için ise "Bir üst ligde çok iyi takımlar var. Süper Lig'den gelen iki Ankara ekibi bulunuyor. Büyük yatırımlar yapmış Samsunspor ve Altınordu gibi kaliteli takımlar var. Alt ligden gelip bir sonraki sezon üst tarafa çıkmak zor olacak. Akıllıca yatırım yapan, doğru transfer politikası izleyen ve şansını iyi kullanan takımlar bunu başaracaktır" diye konuştu.