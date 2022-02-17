Turgay Demirel ve Ali Özsoy haksız primi geri ödeyecek!

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, eski genel sekreter Ali Özsoy'a 'haksız prim' ödendiği iddiasıyla eski federasyon başkanı Turgay Demirel ve Özsoy hakkında açtığı dava şöyle gelişti.

FAZLADAN BAŞARI PRİMİ

Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nın 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finale kalıp ikinci olarak büyük bir başarı elde etmesinin ardından genel sektereter Ali Özsoy'a "başarı pirimi" adı altında fazladan 193 bin lira ödeme yapıldığını tespit etti. Yapılan incelemede, Özsoy'a sözleşme gereği 2009'da 11 bin 500, 2010'da 12 bin 200, 2011'de 12 bin 900, 2012'de ise 13 bin 600 dolar aylık net ödeme yapıldığı, başarı kriterine göre ise aylık maaşı dışında her yıl için 35 bin dolar prim ödendiği kaydedildi. Başarı primi olarak sözleşme gereği 35 bin dolar alan Özsoy'a 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda kazanılan başarı üzerine 193 bin lira daha ödenmesinin haksız olarak yapıldığı belirtildi. Türkiye Basketbol Federasyonu da Teftiş Kurulu raporuna göre, eski genel sekreter Ali Özsoy ve eski başkan Turgay Demirel'den bu parayı geri ödemelerini talep etti. Ödemenin yapılmaması üzerine Federasyon, 2018'de Özsoy ve Demirel'e dava açtı.

'ZARARA UĞRATTILAR'

Dava dilekçesinde, hatalı ve haksız kazanç sağlayan bu ödeme nedeniyle federasyonun zarara uğratıldığı belirtildi. Mahkemenin yaptırdığı bilirkişi incelemesinde de TBF'nin zarara uğratıldığı tespitine yer verildi. İstanbul İş Mahkemesi, 193 bin liranın yasal faizi ile birlikte Ali Özsoy ve Turgay Demirel'den alınarak, Türkiye Basketbol Federasyonu'na geri ödenmesine karar verdi. (Sabah)