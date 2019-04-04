Banvit Basketbol Kulübü Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, Galatasaray Doğa Sigorta ve Bahçeşehir Koleji maçlarında seyircilerinin desteğine çok fazla ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Çataloluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde bulundukları konum itibarıyla play-off şanslarını sürdürebilmeleri için bundan sonra yapacakları maçlarda hata yapmamaları gerektiğini ifade etti.

Sezonun sonuna 7 maç kaldığını belirten Çataloluk, şöyle konuştu:

"Bu 7 maçın 5’ini evimizde oynayacak olmamız bizim için elbetteki bir avantaj. Dolayısıyla şansımızı sezon sonuna kadar sürdürmek için sezonun kalan bölümünde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hafta sonu Bandırma’da yapacağımız Galatasaray Doğa Sigorta maçı hiç kolay olmayacaktır. Çünkü onlar da play-off’ta kendilerine avantajlı bir pozisyon sağlamak için mücadele ediyorlar. Özellikle son haftalarda sakatlıklar nedeniyle 2 yabancı oyuncumuzdan faydalanamıyoruz. Sakatlıkları devam eden sporcularımızı Galatasaray ile başlayan dönemdeki maçlara yetiştirmeye çalışıyoruz."

Çataloluk, 7 günde 3 kritik karşılaşmaya çıkacaklarını anımsatarak, "Bu maçlarla play-off ile ilgili durumumuz daha netlik kazanacaktır. Öncelikle pazar günü Galatasaray ve arkasından da çarşamba günü yine Bandırma’da evimizde oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçlarında seyircimizin desteğine çok fazla ihtiyacımız olacak. Bu önemli karşılaşmalarda takımımızın itici gücü olan tüm taraftarlarımızı salonumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA