Turgay Altay: Tek hedefimiz iyi bir sonuçla evimize dönmek
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Turgay Altay, ''Tek hedefimiz iyi bir sonuçla evimize dönmek ve serimizi sürdürmek" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig'e verilen ara sonrası zirve adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, bu sezon ikinci kez 3'te 3 yapmak için kenetlendi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de sezonun ilk 3 maçında İstanbulspor (D), Altaş Denizlispor ve Gençlerbirliği'ni (D) yenerek müthiş bir başlangıca imza atan siyah-beyazlılar, aynı seriyi tekrarlamak için galibiyete kilitlendi.
Ligde son 2 maçında yine Denizlispor (D) ve Gençlerbirliği'ni dize getiren Manisa ekibinde teknik direktör Turgay Altay, arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Son 9 maçımızda sadece 1 yenilgi aldık. Üst üste gelen galibiyetlerle ise alt sıralardan uzaklaşıp, Play-Off potasına yaklaştık. Erzurumspor iyi bir takım ancak biz de çıkıştayız. Tek hedefimiz iyi bir sonuçla evimize dönmek ve serimizi sürdürmek" dedi. (DHA)