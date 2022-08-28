Turgay Altay: Takımın genel gidişatından memnunum

Spor Toto 1'inci Lig'in 3. haftasında Beyçimento Bandırmaspor'a konuk olan Göztepe , sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, şu ifadeleri kullandı:

''İkinci gol gerçekten sahalarda zor görülecek gollerden biriydi. Zaman zaman oyunda dalgalanmalar yaşıyoruz, bunun için yapılacak tek şey zaman ve sabır. Takımın genel gidişatı açısından memnunum. Fakat bu kırılmaları maçlarda daha az yaşayıp, oyunu bitiren görünümde olursak, maçları rahatlıkla kazanabiliriz. Oyunun genelinde maalesef buradan puansız ayrılmamalıydık, 6-8 haftalık süre sonucunda takımın hem kadro takviyesi, aynı zamanda da birlikte oynama alışkanlığı kazanmasıyla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.'' (İHA)