Turgay Altay: Şu anda olmamamız gereken bir yerdeyiz

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Samsunspor'a konuk olan Manisa FK, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, üzücü bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi.

Asla bahanelere sığınmadığına işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"Güncel durumumuzla yüzleşmemiz gerekiyor. Şu anda olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bugünkü maça gelecek olursak ilk yarıda oyunu domine eden ve istediğimizi yapan bir yapımız vardı. 2 takımında şiddetli puana ihtiyacı vardı. İkinci yarıda Samsunspor’un etkili olacağını biliyorduk. Oyuncu değişikliği yapacakken enteresan bir gol yedik. Ondan sonraki süreçte kırmızı karttan sonra da oyunu forse etsek de golü bulamadı. 1-2 pozisyona girdik ama beceremedik. Geçmişe bakan bir insan değilim. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Çalışarak bu yoldan çıkmaya çalışacağız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz puanların hepsinin toplamayı hedefliyoruz. 1 ya da 3 puan alacak ortama götüreceğimiz maçta avantajımızı yitirdik."

AA