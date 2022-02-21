Turgay Altay: Oyunu hak ettiğimizi düşünüyorum

Alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, “Son haftalardaki çıkışımızı ve maçlardaki iyi oyunumuzu bir türlü skora yansıtamıyorduk. Kazanmayı hak ettiğimiz bir çok maçı bu sahada beraberlikle ya da mağlubiyetle üzgün olarak tamamlamıştık. Bu maçta bunu kırdık. Oyuncularımı gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. 65 dakika 10 kişi oynamak ve bunu ligin liderine karşı yapmak başka bir seviyeyi gerektiriyor. Hem oyun olarak hem skor olarak oyunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuna istediğimiz gibi başlamasak da maçı bitirmesini bildik. 3 puan çok değerliydi. Takımın başına geldiğimden itibaren içerde ve dışarda oynadığımız bir oyun anlayışımız var. Ligde bulunmamız gereken yer burası değil. 3 puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu seriye bağlarsak çok önemli bir yere gideceğiz. Manisa FK’nın vizyonuna inanıyorum. Bir kez daha özverilerinden dolayı, terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Ümraniyespor takımı da ligin en dominant takımı diyebiliriz. Kaliteli bir oyuncu grubu ve teknik adamları var. Onlara da şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. İnşallah gönüllerince olur. Ligde keyif veren bir oyun anlayışları var. Biz de inşallah bundan sonra seri galibiyetlerle hedeflerimize gideriz” dedi.

İHA