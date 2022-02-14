Turgay Altay: Futbol hatayı affetmiyor

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Turgay Altay, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri 2 puan için üzgün olduklarını dile getiren Altay, şu ifadeleri kullandı:

''Karşılaşmayı sondan mı baştan mı değerlendirmek gerek bilemiyorum ama futbol gerçekten çok acımasız bir oyun. Bir kez daha bu gerçek yüzünü bize gösterdi. Maçı çok rahat kazanabileceğimiz bir ortama getirmiş hatta farklı kazanacağımız bir yerdeyken bir basit hatayla geçen haftaki 2 puandan olduk. Sahamızdan 2 puan kaybederek ayrıldık ki bu da bizim kendi hedeflerimiz için gerçekten çok olumsuz tablo oluşturuyor. Fakat genel olarak hem iç sahada hem dış sahada rakiplerimize karşı aşırı üstünlük sağlıyoruz ve modern oyunun gerekliliklerini yapmaya çalışan bir takımımız var.''

'Futbol hatayı affetmiyor'

''Oyunumuzu geliştirdik. Bence ligin en dominant ekibiyiz ama pozisyonları sonlandırma konusundaki efektif gol sayımızı arttıramayınca rakipler de bir şekilde oyuna tutunuyorlar ve sonuçta da futbol bir hatalar oyunu. Bu durumda da cezayı kestiler. Kendi hedeflerimizden bir parça uzaklaşmış olmakla birlikte ben hala aynı olumlu çizgideyim. Önümüzde sert bir fikstür var. Bu fikstürde de özellikle iç sahada oynayacağımız maçları kazandıktan sonra tekrar olduğumuz pozisyona göre durum değerlendirmesi yaparız. Futbol hatayı affetmiyor.''