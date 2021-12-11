Turgay Altay: 3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık

Spor Toto 1’inci Lig’in 16’ncı hafta mücadelesinde Bursaspor 'a konuk olan Manisa Futbol Kulübü, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Direktörü Turgay Altay, şu anki konumlarından memnun olmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

''Bursaspor ilk yarıda üzerimizde baskı kurdu. Basit top kayıplarından dolayı istediğimizi yapamadık. İkinci yarı basit bir top kaybından sonra gol yedik ve sonrasında oyun karakterimizi sahaya yansıtmak için cesursa bir karar aldık. Gol bulmaya çalıştık ve duran top sonrasında bulduk. Bir puandan şu anki konumumuzdan dolayı memnun değilim. Genel olarak baktığımızda 3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık.'' (İHA)