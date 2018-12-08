Türkiye Futbol Adamları Derneği'nin (TÜRFAD) düzenleyeceği "VAR'ın Türk Futboluna Getirdikleri" konulu panele Ertuğrul Dilek, Mustafa Çulcu, Alp Pehlivan ve Hünkar Mutlu katılacak.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilecek olan panel, 10 Aralık Pazartesi günü 13.00'te başlayacak. Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) Türk futboluna etkilerinin konu alınacağı panelde konuşmacılar FIFA kokartlı eski milli hakem Ertuğrul Dilek, MHK Eski Başkanı ve FIFA kokartlı milli hakem Mustafa Çulcu, Futbol yorumcusu Alp Pehlivan ve TRT Spor Spikeri Hünkar Mutlu olacak.

GENEL SEKRETER HÜSAMETTİN ÇELİK'TEN DHA'YA ZİYARET

Demirören Haber Ajansı (DHA) Spor Servisi, TÜRFAD'ın tüm sosyal sorumluluk projelerine imza atan ve zor durumda bulunan eski futbol adamlarına yardım eli uzatılmasında öncülük yapan Genel Sekreter Hüsamettin Çelik'i konuk etti. Genel Sekreter Yardımcısı Adem Mat ile ile birlikte DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'ya yaptığı ziyarette VAR'ın Türk futbolu için faydalarını anlatan Hüsamettin Çelik, futbol kamuoyunu "VAR'ın Türk Futboluna Getirdikleri" konulu panele davet etti.

DHA