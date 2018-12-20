Instagram hesabından Survivor videosu paylaşan Turabi Çamkıran, paylaşıma, "ÇOK YAKINDA... Benimkisi fırtına öncesi sessizlik." notunu ekledi.

Turabi'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Turabi'nin bir takipçisi paylaşıma, "Kral geri mi dönüyorsun?" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Turabi tekrardan Survivor'da vay be çok heyecanlı." yorumunu yaptı.

Acun Ilıcalı, geçen günlerde Survivor 2019'un çekileceği adayı Instagram hesabından duyurmuştu.

Helikopterle ada üzerinden çekim yapan Ilıcalı, program için yine Dominik Cumhuriyeti'ni seçti.

Öte yandan, Survivor 2018'de yaşanan trajik olaydan sonra Acun Ilıcalı'nın, program için tekrar Dominik Cumhuriyeti'ni seçmesi şaşkınlık yarattı.

KAMERAMAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Survivor 2018'de kameraman görev yapan Alper Baycın, Dominik Cumhuriyeti'nde gaspçıların saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.