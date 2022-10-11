TUR2022, 19 ülkeden 615 milyon haneye erişti

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl "Tarihe, doğaya saygı" temasıyla 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışının, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 8 gün boyunca, 8 etapta, 1.303 km süren yolculuğuna binlerce kişi ve yüzlerce kurum eşlik etti.

TUR2022'nin yayın ortağı, dünyaca ünlü Fransız Medya Grubu ASO’nun raporuna göre organizasyon; Amerika’dan Avrupa’ya, Afrika ve Ortadoğu’dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar uzanarak 8 gün boyunca 190 ülkede ve 13 ayrı dilde 615 milyon haneye erişti.