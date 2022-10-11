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TUR2022, 19 ülkeden 615 milyon haneye erişti

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl "Tarihe, doğaya saygı" temasıyla 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.

11 Ekim 2022, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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TUR2022, 19 ülkeden 615 milyon haneye erişti

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl "Tarihe, doğaya saygı" temasıyla 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışının, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 8 gün boyunca, 8 etapta, 1.303 km süren yolculuğuna binlerce kişi ve yüzlerce kurum eşlik etti.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 190 ülkede 615 milyon haneye erişti

TUR2022'nin yayın ortağı, dünyaca ünlü Fransız Medya Grubu ASO’nun raporuna göre organizasyon; Amerika’dan Avrupa’ya, Afrika ve Ortadoğu’dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar uzanarak 8 gün boyunca 190 ülkede ve 13 ayrı dilde 615 milyon haneye erişti.

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