56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda dün Fethiye-Marmaris etabı koşuldu. Salcano sponsorluğundaki 129.1 kilometrelik etapta 2.55.50’lik derece elde eden Jasper Philipsen birinci oldu. İkinci İsrail UP Nation takımından Andre Greipel, üçüncü sıraya ise Uno-X takımından Kristoffer Halvorsen yerleşti.

Turkuaz mayo Gallego’da kaldı

Turun 6. etabı sonunda Fransa’nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.. Önceki gün düzenlenen tırmanış etabı; Kemer-Elmalı'yı kazanarak önemli bir avantaj sağlayan ve Turkuaz mayoyu alan Gallego, toplamda 21 saat 34 dakika 17 saniyeyle mayosunu korudu.