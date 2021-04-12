TUR2021’dE müthiş finişh

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beklenen çekişme daha ilk etabın finişinde yaşandı. Yoğun kar nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da dün 72.4 kilometrelik telafi etabı gerçekleşti. 172 bisikletçi, Mevlana Meydanı’ndan başlayan telafi etabını Kültür Park’ta tamamlandı. Finiş öncesi müthiş çekişme yaşandı. Son metrelere Rally takımından Arvid de Kleijn ile UNO-X Pro takımından Norveçli Kristoffer Halvorsen kafa kafaya girdi. Kleijn tekerlek farkıyla ilk etabı 1 saat 35 dakika 38 saniyeyle kazanmayı başardı. Halvorsen ikinci, Fransa’nın Delko takımından Fransız Pierre Barbier ise üçüncü sırayı elde etti. Yarış bugün Konya-Konya 2. etabıyla devam edecek.