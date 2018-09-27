TUR2018, 9 Ekim’de Konya’dan başlayacak

Türkiye’nin en prestijli spor organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 54’üncüsü için geri sayım başladı. Dünya Turu takviminde ikinci kez yer alan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 9 Ekim’de ilk defa Konya’dan start alacak.

​Türkiye’de “Bisikletin başkenti” olarak kabul edilen Konya’dan başlayacak tur daha sonra Akdeniz’e taşınacak. 14 Ekim’deki turun son etabında Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nden geçecek sporcular, 950 kilometrelik yarışı İstanbul’da noktalayacak. Yarışa ülkemizi, Türkiye Bisiklet Milli Takımı temsil edecek.