Tunuslu Aymen Abdennour, resmen Kayserispor’da

Kayserispor, Olympique Marsilya’dan transfer ettiği Abdennour için imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerinde başkan Erol Bedir’in de katılımıyla düzenlenen törende, 29 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Aymen Abdennour kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Burada konuşan başkan Erol Bedir, Kayserispor’un önceki transferleri gibi önemli ve büyük bir oyuncuyu kadrosuna kattığını belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin bu transferle savunma hattını güçlendirdiğini vurgulayan Bedir, "Hepinizin bildiği gibi futbolcumuz dün itibarıyla Marsilya’dan ayrıldı. Bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımımızla 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu transfer Kayserispor, Türk futbolu ve kendisi için hayırlı olsun." diye konuştu.

Aymen Abdennour ise Kayserispor’a geldiği için çok mutlu olduğunu ve burada elinden gelenin en iyisi yapacağını dile getirerek, "Umarım bu anlaşma herkes için çok iyi olur. Gelmeden önce Umut Bulut ile konuştum. Ona burası ile alakalı sorular sordum. O da gelmem gerektiğini, çok mutlu olacağımı, çok güzel işler yapacağımı söyledi. Ben Umut ile 1 sene Toulouse’da beraber oynamıştım. Hatta oda arkadaşımdı. Sonuçta yaptığımız görüşmeler olumlu neticelendi ve şimdi de buradayım." ifadelerini kullandı.