Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA) - TÜRKİYE'de ilk kez bu yıl Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, şampiyonaya 3 kıtadan 20 ülkenin katılacağını söyledi.

11- 13 Haziran 2019 tarihinde Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı. Uluslararası standartlarda 36 kilometrelik bir rafting parkuru yapılan kentte, şampiyona için gelecek sporcular konaklama merkezleri düzenlenirken, gazeteciler için ise uluslararası basın merkezi oluşturulacak. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, şampiyonayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Yardımcı, Avrupa'da 12 yıldır düzenlenemeyen Dünya Rafting Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk kez Tunceli'de düzenlenecek olmasının Türkiye ve Tunceli için tarihi bir önem taşıdığını söyledi.

Şampiyonaya 3 kıtadan 20 ülkenin katılacağını belirten Yardımcı, "20 ülke Tunceli'de düzenlenecek bu şampiyonaya katılacaklarını açıklayarak resmi başvurularını yaptılar. Tunceli ve Türkiye ilk kez Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Çok önemli bir organizasyon. Tunceli'nin turizmi açısından dev bir adım. Sporcu yönetici ve gazeteci olmak üzere yaklaşık 800 kişi dışarıdan gelecek. Yurt içinden gelecekler ile birlikte binlerce kişi bu şampiyonayı izleyecek. Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Nehri'nde düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'na aralarında Çin, Brezilya, Fransa, Hindistan, İtalya, İran ve Hırvatistan gibi ülkelerin bulunduğu toplam 20 ülke katılacak. Bilindiği üzere geçen yıl Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik kısmı Dünya Rafting Federasyonu tarafından dünya rafting parkuru ilan edildi. Munzur Nehri'ndeki uluslararası rafting parkurunda geçen yıl Türkiye Rafting Şampiyonası'nı, bu yıl milli takım seçmelerini düzenledik. Son derece başarılı bir sınav oldu. Bu yıl da nihai hedef olan Dünya Rafting Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz" dedi.

'HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI'

Fikret Yardımcı, şampiyonayla ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, "Tunceli'de yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası için bütün hazırlıkları tamamladık. Gelecek sporcu, yönetici ve misafirlerimizin konaklayacağı, antrenman yapacağı bütün mekânlar ayarlandı. Organizasyonunun en iyi şekilde geçmesi için uluslararası basın merkezi oluşturacağız. Ulaşım ve konuklama konusunda bütün hazırlıklar tamamladı ve dünyaya örnek bir organizasyon olacak. Tunceli, bu sayede bütün dünya tarafından tanınacak ve yeni bir turizmi merkezi haline gelecektir" diye konuştu.



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