Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, Kadıköy'deki derbi ile ilgili düşüncelerini açıkladı. Azerbaycan televizyonu CBC Sport'ta yayınlanan 'Türkiye'den futbol' programına telefon ile bağlanan Şanlı, sarı-lacivertlileri Galatasaray karşısında daha önde gördüğünü söyledi.





Tuncay Şanlı "İçerde oynamanın avantajını Fenerbahçe kullanacaktır. Baskılı bir oyun oynayacaktır. Takım halinde blokları daraltarak Fenerbahçe hem hücumda hem defansta bu sezon çok etkili maçlar oynadı. Galatasaray iyi başlayamadı ama baktığımızda şu an lider durumda.

Derbilerin havası çok farklı olur istediğiniz kadar taktik anlatın. Oyuncu ve seyirci bütünleşinde o coşkuyla beraber hava farklı olur. Fenerbahçe için de Galatasaray maçları her zaman bayram havasında geçer. Hem gönlüm hem de futbol anlayışım olarak Fenerbahçe'yi önde görüyorum derbide. İçerde oynamanın avantajını Fenerbahçe kullanacaktır. Hem gönlüm hem de futbol anlayışım olarak Fenerbahçe'yi önde görüyorum derbide" dedi.

'6-0'lık maç unutulmazlardan'

"Umarım derbiden sonra hakem konuşmayız, sadece futbolun güzelliklerini konuşuruz" diyen Şanlı'ya hiç unutamadığı maçı da soruldu. Tuncay Şanlı bu soruya şöyle yanıt verdi: "6-0'lık maç, ilk golü benim atmam, o maç unutulmaz maçlardan ve tarihi bir maçtı. Bir de Beşiktaş deplasmanında son dakikada attığım ve 2-1 kazandığımız maçı söyleyebilirim." (Skorer)