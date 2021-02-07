Türkiye'de yetişen pek çok futbolcu, kariyerlerinin bir noktalarında Avrupa'ya açılma başarısını göstermişlerdir. Tuncay Şanlı da bu futbolculardan biridir.

Tuncay Şanlı nereli ve kaç yaşında?

Tuncay Şanlı 16 Ocak 1982 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. 182 cm boyundadır ve kanat, forvet arkası ve santrafor mevkilerinde görev alabilmektedir. Tuncay Şanlı çok uzun yıllar Türkiye A milli takımında da forma giymiştir.

Tuncay Şanlı hangi takımlarda oynadı?

Tuncay Şanlı futbol kariyerinde gerek Türkiye'de futbol oynasa da, kariyerinin son bölümünü yurt dışında futbol oynayarak geçirmiştir. Kariyerine Sakaryaspor'un altyapısında başlamış olan Tuncay Şanlı'nın futbol kariyerini ve oynadığı takımları şu şekilde listelememiz mümkün:

1 Temmuz 2000 - Sakaryaspor U21 takımında profesyonel olarak Sakaryaspor A takımına yükselmiştir.

1 Temmuz 2002 - Sakaryaspor'dan Fenerbahçe'ye 500 Bin Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştur.

1 Temmuz 2007 - Fenerbahçe'den bedelsiz olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'ya transfer olmuştur.

28 Ağustos 2009 - Middlesbrough'dan 5,70 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Stoke City'ye transfer olmuştur.

31 Ocak 2011 - Stoke City'den 4,50 milyon Euro bonservis bedeli ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olmuştur.

12 Ağustos 2011 - Wolfsburg'dan 1 milyon Euro kira bedeli karşılığında Bolton takımına kiralanmıştır. 30 Haziran 2012 tarihinde Wolfsburg'a geri dönmüştür.

4 Eylül 2012 - Wolfsburg'tan Bursaspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştur.

7 Şubat 2014 ve 20 Ağustos 2014 tarihleri arasında herhangi bir kulüpte oynamamıştır.

20 Ağustos 2014 - Umm Salal kulübüne transfer olmuştur.

10 Ağustos 2015 - Umm Salal kulübünden bedelsiz olarak Hindistan'ın Pune City takımına transfer olmuştur.

1 Ocak 2016 - Aktif futbol kariyerini sonlandırmıştır.

Aynı zamanda Tuncay Şanlı milli takım formasını taşıdığı toplam 80 maçta görev almıştır. Bu maçlarda 22 gol atan Tuncay Şanlı 10 asist yapmış ve 5 de sarı kart görmüştür.

Tuncay Şanlı futbolu ne zaman bıraktı?

Tuncay Şanlı 1 Ocak 2016 tarihinde aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştır ve şu an hiçbir takımda futbolcu olarak görev yapmaktadır. Tuncay Şanlı futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra, teknik direktörlük kariyerine başlamıştır. Tuncay Şanlı 2016/2017 sezonunda Sakaryaspor'un başında 13 maça çıkmış ve ardından bu görevinden ayrılmıştır. Tuncay Şanlı o günden bu yana hiçbir takım çalıştırmamıştır. Bugün kariyerine futbol yorumcusu olarak devam etmektedir.

Tuncay Şanlı'nın aktif futbol kariyerini sürdürdüğü dönemlerle ilgili olarak maaş bilgisi bulunmaktadır. Fakat Tuncay Şanlı'nın İngiltere Premier Lig'de oynadığı dönemde 2009 yılı maaşının 3 milyon İngiliz Sterlini olduğu bilinmektedir.

Tuncay Şanlı'nın yıllara göre piyasa değeri

07/08 sezonu - Middlesbrough - 11,50 milyon Euro

09/10 sezonu - Stoke City - 9,80 milyon Euro

10/11 sezonu - Wolfsburg - 6,50 milyon Euro

11/12 sezonu - Bolton - 4,00 milyon Euro

11/12 sezonu - Wolfsburg - 1,25 milyon Euro

12/13 sezonu - Bursaspor - 1,20 milyon Euro

14/15 sezonu - Umm Salal SC - 1,20 milyon Euro

15/16 sezonu - Pune City - 600 bin Euro

Tuncay Şanlı'nın istatistikleri

Fenerbahçe - 194 maç, 72 gol, 30 asist

Middlesbrough - 78 maç, 18 gol, 9 asist

Stoke City - 55 maç, 8 gol, 7 asist

Bursaspor - 47 maç, 1 gol, 5 asist

Umm Salal SC - 26 maç, 11 gol, 1 asist

Bolton - 22 maç, 1 gol, 2 asist

Pune City - 11 maç, 3 gol