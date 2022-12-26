Tunç Murat Behram, Yeni Mersin İdmanyurdu yolunda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Bucaspor 1928'de ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı Lacivertliler'de 2.5 sezondur forma giyen golcü Tunç Murat Behram'la yollar ayrıldı.

Bu sezonu genelde yedek kulübesinde geçiren ve 15 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki futbolcunun TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta devre arasına lider giren Yeni Mersin İdmanyurdu ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

Tunç Murat, futbolculuk yaşamına Mersin İdmanyurdu altyapısında başlamıştı. (DHA)