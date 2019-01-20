ESPORTS.con ve Vestel’in espora yatırımları hakkında konuşan Berkman, bu seneyi daha aktif bir şekilde geçireceklerini belirtti.

“Bizim çok fazla esporla ilgili yatırımlarımız var. Zula’nın ana teknoloji sponsorlarından bir tanesiyiz. Geçmişte League of Legends ile birlikteliklerimiz oldu. Onlarla daha farklı şekillerde işbirliğini devam ettirmemiz mümkün.”

“Daha yoğun bir şekilde aktif olacağız”

Şimdi daha sonuçlandırmadığımız ama PUBG, Fortnite ve diğer oyunları kapsayan bir takımla da iş birliği yapacağız. Bu sene esporda daha yoğun bir şekilde aktif olacağız.

“Espor, 7 kat daha hızlı büyüyecek”

Türkiye’de aktif 4 milyon espor takipçisi var. Yaklaşık 30 milyon oyuncu var. Bu 30 milyon oyuncunun büyük bir kısmı, önümüzdeki dönemde esporu takip etmeye devam edecek. O yüzden herhangi bir teknolojinin gelişmesi bir sene sürüyorsa, espor ondan 7 kat daha hızlı büyüyecek. (Playerbros)