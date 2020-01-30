Tunay Torun, Çaykur Rizespor’a imza attı

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'la 1 yıl opsiyonlu, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

30 Ocak 2020, Perşembe 17:38 Son Güncelleme:
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Tunay Torun, Çaykur Rizespor’a imza attı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktör Yılmaz Bal ile Tunay Torun katıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun, kendisini 1 yıl opsiyonlu, 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

DHA

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