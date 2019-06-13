Regionalliga takımlarından formasını giydiği Berliner AK 07 takımının kaptanı olan Tunay Deniz süper lig takımlarından Denizlispor ve Gazişehir’den teklifler aldığını ayrıca 1 Lig takımlarından Eskişehir Erzurumspor’unda teklif yaptığı öğrenildi.

KULÜBÜYLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Bu yıl sözleşmesi biten 1.83 boyundaki gurbetçi 18 ‘in dışından attığı goller ile bu sezon takımına katkı sağlayan isim oldu. Tunay Deniz orta sahanın hem ortasında hem de ön libero oynaya biliyor. 25 yaşından orta saha oyuncusu Regionalliga takımı Berliner AK 07 kaptanı Tunay Deniz geçen yıl yüksek bonservis bedeli olması nedeniyle Türkiye transferi son anda olmamıştı

FİRİKİK USTASI

Attığı gollerin çoğu 18’in dışından olan gurbetçi futbolcunun bonservisi elinde olması sebebiyle birçok takımın gözdesi oldu. 1.83 boyundaki Tunay Deniz’in Süper lig takımlarından Gazişehir, Denizlispor 1 Lig takımlarından Eskişehir Erzurumspor’un gelen cazip tekliflerini değerlendiriyor.

Almanya doğumlu olan 25 yaşındaki Tunay Deniz attığı firik golleriyle takımını bu ligde üçüncü sırada bitirdi.

Almanya’nın Regionalliga takımların dan Berliner AK 07 takım kaptanı Tunay Deniz bu yıl ligde oynadığı 31 maçta 15 gol 7 de asist yaparak takımının ve Regionalliga en çok konuşulan ismi oldu.