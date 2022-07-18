Kariyerinde 5 yıl Beşiktaş ve 2 yıl da Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Tümer Metin'in acı günü... Metin, babası Mehmet Ali Metin'i kaybettiğini kişisel sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Metin'in babasına vedasını yaptığı ve cenaze bilgilerini duyurduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı’nda defnedilecektir."

İşte o paylaşım: