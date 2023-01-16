Spor Toto Süper Lig 'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8'inci dakikasında rakip savunmanın hatası sonrası fileleri havalandıran Enner Valencia'nın gole sevinmemesi sosyal medyada gündem oldu. Ekvadorlu golcünün bu tepkisini spor yorumcuları değerlendirdi.

Tivibuspor ekranlarında Enner Valencia'nın tepkisini yorumlayan Tümer Metin, "Ertuğrul'un hatasıyla Valencia en kolay gollerinden birini attı. Valencia'nın gol sevinci dikkatimi çekti. Sitem mi, 'zaten servis edildi gol' mü anlayamadım. Coşku bu işin olmazsa olmazı" ifadelerini kullandı.

Emre Mor'un performansını değerlendiren Tümer Metin, "Fenerbahçe 'tamam mı, devam mı' maçını oynuyor. Daha çok topa sahip olan Gaziantep. Jorge Jesus'un kadrosunda çok önemli bir detay var, Emre Mor detayı. Ligin en hızlı oyuncularından bir tanesi. O şanslar geldi ama final pasları iyi olmadı" açıklamasını yaptı.

İlker Yağcıoğlu ise Enner Valencia'nın attığı gole sevinmemesiyle ilgili, "Fenerbahçe'de sıkıntı var! Golden sonra kulübeye baktım, hareket yok! Sıradan, hazırlık maçı gibi sanki! Coşku yok! Enner Valencia neden sevinmedi? Onu da anlamadım! Kaybetsen puan farkı 7 olacak, sevinmemeyi anlamadım" dedi.

Enner Valencia bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü kez rakip fileleri havalandırdı. Ekvadorlu golcü takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.



