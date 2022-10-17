Tümer Metin sert çıktı: Adaletsiz!

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 10. haftasında Trabzonspor 'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu dev maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlılarda taraftarların istifaya davet ettiği Valerien Ismael ile Beşiktaşlı futbolcuların performansını Tümer Metin değerlendirdi. Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını Tivibu Spor'da yorumlayan Tümer Metin çarpıcı ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ın bir oyun planı olmadığını belirten Tümer Metin, "Önder Karaveli ile ne oynadığını tarif edebiliyorum. Sergen Yalçın'da da aynı şekilde edebiliyordum. Valerien Ismael'de sadece bireysel performanslar üzerinden ne oynadığını görebiliyorum. Bu akşam fotoğrafta şöyle bir görüntü var; hoca oyunun son yarım saatinde oyunu ele aldığını falan anlatacak. Peki bunun 60 dakikası nerede?" dedi.

"ADALETSİZ BİR ISMAEL VAR"

Siyah-beyazlılarda Fransız teknik adamın forma adaletsizliği içerisinde olduğunu dile getiren Tümer Metin, "Beşiktaş'ta formsuz oyuncular ile forma için yanıp tutuşan oyuncular arasında bir forma savaşı var. Ve bu savaşın ortasında da kalmış adaletsiz bir Valerien Ismael var. Teknik adamlar adil olmak zorundalar. Takım içi dengeler son derece önemli. 'Kötü oynarım ama hafta sonu formam garanti' diyor bazı oyuncular" açıklamasını yaptı.





Oyuncu değişiklikleri ve istifa tezahüratları hakkında konuşan Tümer Metin, "Bu antrenmana da yansır, çok çalışana da yansır, soyunma odasına da yansır. Oyuncu konuşur. Burada bir adaletsizlik var. Tribün baskı yapıyor oyuncu değişikliği için sese kulak veriyorsun ve oyuncu değiştiriyorsun. Senin planın bu mu? Aynı tribün seni istifaya davet ediyor. O zaman ona da kulak ver. Tribünden gelen sesle oyuncu değişikliğine yönelirseniz maçın sonunda gelen istifa seslerini de hiçe saymamanız gerekir" dedi.

"O ARABA GİTMEZ"

İki takım futbolcularının performansını değerlendiren Tümer Metin, "Bakasetas ile Abdulkadir Ömür çok etkili olamadı. Ama Trabzonspor'un en formsuz oyuncusu Uğurcan Çakır. Uğurcan'a bir şeyler oldu. Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl oyuna giremedi. Geçen hafta 11 de oynadı bu hafta yok. Çünkü tribün onun adını bağırmadı. Josef sakatlığının etkisinden kurtulamamış. 3-4 oyuncunun performansı ve bireysel hatalar sonucu belirledi. Planı kazanmak yerine kaybetmemek üzerine yaparsan o araba gitmez" diye konuştu.



