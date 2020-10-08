Tüm gözler Josef’te!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yle sözleşmesini fesh etmesinin ardından Kara Kartal’a kazandırılan Josef de Souza, Beşiktaş’ın en başarılı transferi olmuştu. Brezilyalı ön libero, görev yaptığı maçlarda ortaya koyduğu etkili performansıyla dikkat çekerken bu başarılı görüntüsünü idmanlarda da sürdürüyor.

Tecrübeli futbolcu, dün yapılan takım antrenmanındaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.