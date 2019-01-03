Tüm gözler Güven Yalçın’da

Siyah-Beyazlı formayla son haftalarda ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Güven Yalçın, 9 karşılaşmada görev yapıp 2 gollük görüntü sergileyerek umut vermişti. 19 yaşındaki futbolcu, Vagner Love’ın kadro dışı kalması ve forvet transferinin belirsizliğini koruması sonrasında Antalya’da doğacak fırsatı değerlendirmeye çalışacak. Yalçın, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp sezonun son bölümüne damga vurmayı hedefliyor.
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