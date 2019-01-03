Tüm gözler Güven Yalçın’da

Güven Yalçın, 9 karşılaşmada görev yapıp 2 gollük görüntü sergileyerek umut vermişti.

03 Ocak 2019, Perşembe 06:36
- A +
Tüm gözler Güven Yalçın’da

Siyah-Beyazlı formayla son haftalarda ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Güven Yalçın, 9 karşılaşmada görev yapıp 2 gollük görüntü sergileyerek umut vermişti. 19 yaşındaki futbolcu, Vagner Love’ın kadro dışı kalması ve forvet transferinin belirsizliğini koruması sonrasında Antalya’da doğacak fırsatı değerlendirmeye çalışacak. Yalçın, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp sezonun son bölümüne damga vurmayı hedefliyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.