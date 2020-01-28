Tüm dünya yasta! Kobe Bryant...

Hazırlayanlar: Çağrı Davran / Hatice Yücel

Spor dünyası, basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD’li oyuncu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor. Kaza haberinin duyulmasının ardından çok sayıda basketbolsever, Lakers’ın salonu Staples Center’in önüne akın etti. NBA’in efsane isimleri arasında yer alan Kobe Bryant’ın anısına çiçek bırakan, mum yakan sporseverlerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Staples Center’in dışında bulunan dev ekranlarda Kobe Bryant’ın fotoğrafı yer aldı. Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen 41 yaşındaki Kobe Bryant için sadece ABD, NBA Ligi ve basketbol camiası değil ayrıca spor dünyasının önemli isimleri üzüntülerini çeşitli mecralardan paylaştı.

CR7: Huzur içinde uyu

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, “Kobe, birçoklarına ilham veren gerçek bir efsaneydi. Huzur içinde uyu efsane.” derken Sırp tenisçi Djokovic de, “Kobe benim için mükemmel bir arkadaş ve akıl hocasıydı” ifadelerini kullandı. Lionel Messi, Kylian Mpabbe, Lewis Hamilton, Paolo Maldini, Steven Gerrard, Paul Pogba, Paulo Dybala, Andre Iniesta, John Terry, Usain Bolt, Luis Suarez’i gibi dünyaca ünlü yıldızları da yaptıkları açıklamalarla üzüntülerini paylaştı.

81 sayıyla tarihe geçti

22 Ocak 2006’da Lakers’ın Toronto Raptors’ı ağırladığı maçta 81 sayı atan Bryant, 1962’de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain’den sonra “Bir maçta 2’nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu” oldu. Rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü “Kara Mamba” lakabını alan Bryant, aynı sezonun mart ayında sırasıyla maçlarda 65, 50, 60 ve 50 sayı üretti ve Chamberlain’den sonra “50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2’nci NBA oyuncusu” olarak tarihe adını yazdırdı.

60 sayıyla veda etti

Parkeye son kez 13 Nisan 2016’da çıkan Kobe herkese unutulmaz bir resital yaşattı. Bryant, Jazz potasına 60 sayı bırakarak 20 yıllık kariyerine son verdi. Staples Center’da seyircisi önünde çıktığı kariyerinin son maçında 60 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen basketbolcu, sahada kaldığı 42 dakika boyunca 50 şut girişiminde bulunarak bu alanda kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

Galatasaray forması giydi!

Kobe Bryant, Los Angeles Lakers forması giydiği dönemde 2011 yılında Türkiye’ye ziyarette bulunmuştu. Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nun zeminine ayak basan Kobe Bryant, üstüne sarı kırmızılı formayı giymiş ve ‘Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım’ demişti.

24 Ağustos Kobe Bryant Günü

Los Angeles kenti, tamamı Los Angeles Lakers’ta geçen 20 yıllık NBA kariyerine 2015-2016 sezonu sonunda nokta koyan Kobe Bryant’ı unutmadı. Belediye, 2016 yazında yıldız basketbolcuyu onurlandırmak için 24 Ağustos’un “Kobe Bryant Günü” olmasına karar verdi. Bu tarih forma numaralarıyla belirlendi: 24.08...

Messi ile THY reklamında oynadı

Türkiye’deki basketbolseverlerin de yakından takip ettiği Bryant, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ile marka elçisi olduğu Türk Hava Yolları’nın (THY) 2012 ve 2013’te çekilen reklam filmlerinde oynadı.

Oscar Ödülü de kazandı

NBA ve olimpiyat şampiyonluklarının yanı sıra Bryant koleksiyonuna bir de Oscar ödülü eklendi. 5 Mart 2018’de Bryant’ın yazdığı ve Glen Keane’in yönettiği “Dear Basketball” (Sevgili Basketbol) adlı yapım, 90. Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde, “En iyi kısa animasyon” ödülüne layık görüldü. Yaklaşık 5 dakika süren yapım, Bryant’ın Kasım 2015’te “The Players Tribüne” adlı medya platformuna yazdığı basketbolu bırakmasına yönelik mektubuna dayanıyordu.

Kobe’nin ölüm gününde oynanacak NBA maçlarının ertelenmemesi herkes tarafından eleştirildi. Ancak tüm NBA ailesi, Kobe’nin 20 yıl boyunca giydiği 8 ve 24 formalarına atfen...

8 ve 24 numara unutulmadı

■ Hawks, maça 8 saniye ihlali, Washington Wizards ise 24 saniye ihlali ile başladı.

■ Hawks ‘ın 21 yaşındaki yeteneği Trae Young, 11 numaralı forması yerine Wizards karşısında 8 numaralı formayı giydi. Attığı 24 şutu diğer formayla özleştirdi.

■ Spurs ve Raptors maçında da “24” saniyenin tamamında şut kullanılmadı. ■ Kobe’nin yakın arkadaş K.Irving Knicks maçına çıkmadı.

■ Mavericks sahibi Mark Cuban, 24 numaranın Mavs’te emekli edileceğini açıkladı.

■ Ayrıca birçok basketbolcu açıklamalarıyla tüm NBA’de 8 ve 24 numaranın emekliye ayrılması gerektiğini yazdı.

Lakers’ta Kobe’yi çalıştıran coach Phil Jackson: “Bu kaza birden fazla aile için bir trajedi oldu. Kalbim Vanessa’ya (Kobe’nin eşi) ve sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte... Kobe seçilmiş biriydi. Birçok kişiye göre özel bir yönü vardı. Antrenör ve oyuncu olarak ilişkimiz bunun çok üzerindeydi.

Lakers’ın efsane oyun kurucusu MagicJohnson: “Ne diyebileceğimi bilmiyorum. İnanamıyorum. Sabahtan bu yana tek yapabildiğim şey ağlamak. Paramparçayım.

Lakers’ta yıllarca birlikte oynadığı ShaquilleO’Neal: “Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi, kankamı kaybetmenin trajik ve hüzünlü anını anlatacak kelime yok. Seni seviyorum ve seni özleyeceğim. Kobe, bir basketbolcudan çok fazlasıydı, o bir aile adamıydı. Onun çocuklarını kendi çocuğum gibi kucakladım ve o da benim çocuklarımı kendi çocuğu gibi kucakladı.”

Majestelerinin varisi olarak gösterilen Kobe Bryant için Michael Jordan şunları söyledi: “Şok içindeyim. Kelimeler, yaşadığım acıya kifayetsiz. Kobe, benim küçük kardeşim gibiydi. Sık sık konuşur, iletişimde kalırdık. O bu oyunun gördüğü en büyük savaşçılardan biriydi.”

NBA’de jübile yapan eski milli basketbolcu, TBFBaşkanı HidayetTürkoğlu: “İnanmak çok zor. Huzur içinde yat kardeşim.”

Kobe’nin vefatı için Cumhurbaşkanı RecepTayyipErdoğan, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı: “Sayısız sporcuya ilham veren ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara basketbolun sevincini tanıtan basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın kaybına çok üzüldüm. Basketbol hayranı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunmak istiyorum.”



