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Tuğberk Tanrıvermiş, Spezia U19'un başına geçti

Geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Roma'nın 16 yaş altı takımını çalıştıran Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni adresi belli oldu.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Tuğberk Tanrıvermiş, Spezia U19'un başına geçti

Geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Roma'nın 16 yaş altı takımını çalıştıran Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni adresi belli oldu. Genç hoca, Spezia ile 19 yaş altı takımını çalıştırmak için anlaşma sağladı.

Haziran 2023'e kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atan Tanrıvermiş, 2018'den bu yana sürdürdüğü İtalya kariyerinde yeni bir dönem yaşayacak.



31 yaşındaki Tanrıvermiş, Roma'daki yapıdan farklı olarak bundan böyle Spezia'nın A Takım Futbol Direktörlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütecek.

Tuğberk Tanrıvermiş daha önce Roma 15 yaş altı takımı ile şampiyonluk yaşamıştı.


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