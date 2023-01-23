Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'ya damga vuruyor. Tuğberk Tanrıvermiş’in çalıştırdığı Roma U18 takımı 15 maçta topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Puan tablosunda Lecce 26 puanla ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada ise 25 puanlı Fiorentina bulunuyor.

Roma U18, son olarak Napoli U18’i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

33 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, daha önce Galatasaray ’da Yardımcı antrenörlük, altyapı antrenörlüğü ve gözlemcilik yapmıştı.

33 yaşındaki antrenör Roma'dan önce Spezia U19 takımını çalıştırmıştı.

NTV Spor'a konuşan Tuğberk Tanrıvermiş, "Napoli deplasmanları her zaman çok zorlu geçmiştir. Oyuncularım maçın son dakikasına kadar takım halinde mücadele ettiler. Ayaklarımız yere basarak hedefimize ulaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.