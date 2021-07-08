Tuğberk Tanrıvermiş: Hedefim şampiyonluk

Bir dönem Galatasaray teknik heyetinde görev alan ve geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Roma'nın U15 ve U16 takımını çalıştıran Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Spezia U19'a 2 yıllık imza atmıştı. Avrupa'da bizi temsil eden Tanrıvermiş FANATİK’e konuştu ve hedeflerini anlattı. Şimdi söz Tanrıvermiş'te...









'Vizyonumuz örtüştü'

"Spezia'da başarılı olacağıma ve istediğim futbolu oynatacağıma inancım yüksek. Vizyonumuz, projelerimiz ve isteklerimiz örtüştü. Başarıya aç bir şehir, ben de başarıya açım. Fiorentina U18'den teklif vardı, Roma'da kalma durumum vardı ama ben Spezia'yı seçtim. Hedefim şampiyonluk ve A takıma 3-4 oyuncu vermek."

'Galatasaray evim'

"Galatasaray taraftarıyım ve burası benim evim. Umuyorum ki Galatasaray da efsanemiz Fatih hocayla önümüzdeki yıllarda da başarılara ulaşır. Şu anda İtalya’dayım ve kariyerime burada devam etmek istiyorum. Sonrasında neler olacağını ise göreceğiz. Galatasaray taraftarlarına da buraya geldiğimden beri bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.”

Atalay Özçelikli







