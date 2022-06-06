Sarı-Kırmızılılar'da iki başkan adayı da sportif direktör olarak Cenk Ergün ile çalışmak istiyor. Ayrıca yardımcı antrenörlük konusunda da flaş bir isim ortaya atıldı. 2014-16 arasında scout, 2016-17'de altyapı antrenörü olan, 2018'de ise yardımcı antrenör olan Tuğberk Tanrıvermiş sonrasında Roma altyapısı ve Spezia U-19'u çalıştırdı. 32 yaşındaki futbol adamının, yeni dönemde yeniden yardımcı hoca olarak gelebileceği belirtildi. İki adayın da Tanrıvermiş konusunda ortak fikrinin bu olduğu bilgisine ulaşıldı.