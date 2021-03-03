Kulübün alt yapısında bu sezon öncesi bir üst takıma çıkartılan tek hoca olan Tanrıvermiş, U16'nın başına geçti. Salgın sebebiyle liglere bir süre ara verildikten sonra genç hocanın takımı, Ocak ayında alt yaş gruplarında (U18, U17, U16, U15) resmi maç statüsündeki özel karşılaşmaların başlamasıyla tekrar sahaya çıktı. Tanrıvermiş'in ekibi bu süreçte; Benevento'yu 2-0, Avellino'yu 2-1, Empoli'yi ve Venezia'yı ise deplasmanda 1-0'lık skorlarla mağlup etti ve kalesinde sadece 1 gol gördü.



