Eskişehir'de güvenlik görevlisi Yusuf ve ev hanımı Şerife Yıldırım'ın 3 çocuğundan biri olan Orhan Oğuz Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi, Tuğba Yıldırım, liseler arasında yarışmalarda birinci olduktan sonra milli takıma girdi ve geçen hafta Yunanistan'da yapılan Yıldızlar Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda birinci, sol kolda ise ikinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Orta okul ve lise dönemlerinde arkadaşlarıyla yaptığı bilek güreşlerini kazandığı için bu spora ilgi duymaya başladığını ifade eden Tuğba Yıldırım, hocalarıyla görüştükten sonra bu spora başladığını anlattı.

Öğretmenlerin bu konuda kendisine destek vermesi sonucu yarışmalara katıldığını kaydeden Yıldırım, "Normalde çevremizde kızların bilek güreşi yapmasına aileler pek yatkın değil. Ben ortaokuldayken arkadaşlarımla zaten bilek güreşi yapıyordum. Genelde ben yeniyordum. Daha sonra kendime güvenmeye başladım ve daha çok bilek güreşi yapmaya başladım. Gücümün farkındaydım. Liseye geçtiğim zaman birkaç arkadaşımla da yapmıştım. Onları da yendim. Hocalarım yanına gittim ve arkadaşlarımı bilek güreşinde yendiğimi söyledim. Öğretmenlerime bu spora katılmak istediğimi söyledim. Onlarda bana destek oldular. Geçen Mart ayında grup yarışmalarında Antalya'da yarışmalara katılarak üçüncü oldum. Liseler arası düzenlenen şampiyonada da Karabük'e gittim ve hem sağ kolda hem de sol kolda birinci oldum. Daha sonra milli takıma seçildim, başarılar gelince daha da çok çalışmaya başladım. Okul ve spor salonundaki çalışmalarım dışında evde babamla mutfak masasında bilek güreşi çalıştım. Kendisi de bana bu konuda çok destek oldu. Geçtiğimiz hafta Yunanistan'daki Avrupa şampiyonasında sağ kolda birinci, sol kolda ikincilik elde ettim. Aralarında Rusya ve İsveçli çok sporcu vardı. Avrupa şampiyonluğuyla ülkeme geldiğim için çok mutluyum. Bilek güreşini önceden erkekler yapıyordu ama bayanların da yapabileceği bir spor kesinlikle. Bazı aileler karşı çıkıyorlar, 'kızdan bilek güreşçisi olmaz, kız bilek güreşi yapamaz' diye. Öyle demesinler. Türkiye'yi nasıl temsil ettiklerini görüyorlar, öyle dememeleri gerekiyor" dedi.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Romanya'da yapılacak dünya bilek güreşi şampiyonasına yine babasıyla birlikte mutfak masasında hazırlıklarını sürdüren milli sporcu Yıldırım, "Ailem, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Hep arkamda durdular. Avrupa şampiyonluğu sonrası üstlendiğim görevi biraz daha iyi algıladım. Milli takım formasının bir ağırlığı var. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunu başarırsam belki de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la tanışma fırsatım olur. Bunu çok isterim. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız sporu çok destekliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen de desteklerini esirgemiyor. Devlet büyüklerimizin yanımızda durması bizlere bir kat daha güç veriyor" şeklinde konuştu.

'BAŞARILAR GELİNCE DAHA ÇOK DESTEK OLDUK'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hafif Raylı Sistem İşletmesi'nde (ESTRAM) güvenlik görevlisi olan baba Yusuf Yıldırım (41) ise bilek güreşi sporuna önceleri çok sıcak bakmadığını ancak başarılarının ardından sürekli destek olduğunu söyledi. Baba Yıldırım, "Erkekler bilek güreşi yapınca 'olabilir' diyoruz fakat kızlarda şaşırıyoruz. Ben de şaşırdım. Kızımın buralara geleceğini tahmin etmemiştim. Bizi gururlandırdı. Kızımla birlikte mutfaktaki masa üzerinde çok çalıştık, spor salonunda çalışmalarına ek olarak evde çalışmamızı bu şekilde sürdürdük. Artık ondan beklentimiz Dünya Şampiyonu olması" dedi.

Anne Şerife Yıldırım ise (34) kızı Tuğba Yıldırım çok istemesi üzerine bilek güreşine izin verdiklerini ancak kısa sürede çok güzel başarılar elde ettiğini söyleyerek, "Çocuklar istediği mesleği seçsin. Mesela Tuğba eskiden polis olmak isterdi. Fakat şimdi hayatı, hayalleri bambaşka. Mutlu olsunlar, başarılı olsunlar yeter. Kızımın üzerinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)