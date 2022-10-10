Milli smaçör Tuğba Şenoğlu, yeni takımı Kurobe Aqua Fairies ile çalışmalara başlamak için Japonya'ya gitti. Şenoğlu geçtiğimiz sezon VakıfBank forması ile Fenerbahçe Opet final etabında yaptığı katkılarla final müsabakalarında dikkat çekmiş, aynı başarı grafiğini A Milli Voleybol Takımı ile de göstermişti.

14 yaşından beri VakıfBank oyuncusu olan Tuğba Şenoğlu sosyal medya hesabında "Şimdilik Hoşça Kalın..." ifadelerini kullandı.



