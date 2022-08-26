Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun eşi Burhan İvegin, Guidetti'nin kararına ağır bir göndermeyle isyan etti.

Filenin Sultanları'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan kamp kadrosu Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Artan performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve bu sezon VakıfBank'tan Japonya'ya transfer olan Tuğba Şenoğlu kamp kadrosunda yer almadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Giovanni Guidetti'nin bu kararı sosyal medyada bazı voleybolseverler tarafından eleştirilirken Şenoğlu'nun çağrılmamasına Burhan İvegin'den de tepki geldi.

Tuğba Şenoğlu'nun eşi Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda, Guidetti'yi hedef aldı.

Tuğba Şenoğlu ile Guidetti'nin fotoğrafının üzerine, "Gerçek hayattan kısa film" yazan İvegin ardından "Alzheimer hastalığı nasıl başlar" başlığı altında Alzheimer'ın tanımını paylaştı. İvegin, "Oraya gitmeyi başaramadık, bu beni daha da hırslandırdı" sözleriyle Tuğba Şenoğlu'nun dikkat çeken performans anlarını paylaştı.

(NTV Spor)