Tuğba Şenoğlu: Muhteşem bir geri dönüş oldu!

Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda zafere ulaşan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluktan bir maç uzakta. 2018’den bu yana Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğu kimseye bırakmayan Sarı-Siyahlılar 2021-2022 sezonu final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet’i 3-2 yenerek seride eşitliği sağladı.

Geri dönüşün en büyük mimarlarından olan Tuğba Şenoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu. Muhteşem bir geri dönüşe imza attıklarını vurgulayan Tuğba, ''2-0 geriye düştüğümüzde ‘bitti’ diye düşünmedik ve mücadele etmeye devam ettik. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Seriyi 5. maça, taraftarlarımızın önüne taşıyabildiğimiz için çok mutluyuz'' dedi.







