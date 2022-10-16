Tuğba Şenoğlu 'Bir sonraki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'

Başarılı smaçör Tuğba Şenoğlu Japonya'ya gitmeden önce 4Bir4Bir kanalıyla röportaj gerçekleştirdi. İşte Tuğba Şenoğlu'nun öne çıkan demeçleri:

Japonya'nın Kurobe Aqua Fairies takımında forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Tuğba, neden Japonya'yı tercih ettin? sorusuna ise "VakıfBank doğduğum büyüdüğüm bir kulüp, 13 yaşından beri bu camianın parçasıyım. Ama artık bir yolculuk yapmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Japonya dışında başka takımlardan da teklif aldığını söyleyen Tuğba "Kalbimin sesini dinlemek istedim. Japonya'yı tercih ettim" dedi.

"Bir sporcu olarak Japonya'da Tuğba'yı değil, ülkemi temsil edeceğim. Bu bence ayrı bir sorumluluk. Bu sorumluluk beni ayrıca motive ediyor aslında" diyerek omuzlarındaki büyük sorumluluktan da bahsetti.

Niye İtalya değil de Japonya'yı tercih ettin ? sorusuna ise "Biz bu kararı bir anda vermedik. Uzun bir süre düşündük. Ailem, ben, menajerim etkenleri konuştuk. Japonya'nın takımlarını izledik. Japonya'ya daha yakın oldum" diyen Tuğba Şenoğlu yurtdışına gitme sebebinin ise " Genelde Türkiye Ligi'nde smaçörlerimizin hepsi yabancı oluyor. Bu sefer biz bir tık geri planda kalıyoruz. Daha çok oynamalıyız. Ama şu an bu Türkiye'de olmuyor. O yüzden yurtdışına gitmek durumunda kalıyor insanlar" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon oynanan VakıfBank- Fenerbahçe Opet final serisinde gösterdiği performansla takımının şampiyon olmasına katkı sağlayan Tuğba, sonraki süreçte ilk altı da başlamamasına çok üzüldüğünü söyledi.

Filenin Sultanları ile Milletler Ligi'nde mücadele ettikten sonra Dünya Şampiyonası kadrosunda neden yer almadığını sorduklarında Tuğba Şenoğlu "Hocanın kararı, takdir hocanındır. ona bir şey söyleyemezsin. Ama ben yine hazır olmak zorundayım. Beni yine isterlerse, ben yine orada hazır bir şekilde olurum. O yüzden Milli Takım benim için bambaşka bir şey" ifadelerini kullandı.

Hedefleri arasında da 2024 Paris Olimpiyatlarının olduğunu söyleyen Tuğba, ayrıca kendisini geliştirmek için adımlar attığını ve profesyonel danışmanlık aldığını söyledi.

Eşinin sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar sorulunca "Bence yanlıştı. Biz bunu konuşup aramızda hallettik. Benim haberim yoktu. O yüzden geride bıraktık bunu" şeklinde konuştu.







