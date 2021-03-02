Üç adım atlamada Türkiye 23 Yaş Altı ve Büyükler rekorunu 13.97’lik derecesiyle elinde bulunduran ENKA Kulübü sporcusu Tuğba Danışmaz, "Türkiye’de şu ana kadar 14 metre atlamış Türk kadını yok. Kendime ’Sen bunu başaracaksın, eğer olimpiyatlara da gidersen 14 metre atlayıp gideceksin’ dedim. Türkiye’de 14 metreyi atlayan ilk kadın sporcu olmayı hedefliyorum. Olimpiyat barajı 14.30. Bu barajı geçemezsem bile sıralamadaki ilk 32 sporcu Tokyo'ya gidecek. Şu an 33. sıradayım. Olimpiyatlara gitme şansımı yüksek görüyorum" diye konuştu.