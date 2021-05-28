Türk atletizm tarihinde üç adım atlamada bir ilk yaşandı.. 22 yaşındaki milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada 14 metreyi geçen ilk Türk kadın atlet oldu. Atina’daki Kallithea Stadı’nda yapılan Uluslararası Atlamalar Kupası’nda mücadele eden Tuğba, müsabakayı ilk hakkındaki 14.04’lük derecesiyle ikinci sırada tamamladı. Danışmaz, bu derecesiyle salonda yaptığı 13.97’lik en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu 14 metrenin üzerine taşıdı ve önemli bir hayalini gerçekleştirmiş oldu. Tarihe üç adımda 14 metreyi atlayan ilk Türk kadın atleti olarak geçen U23 Avrupa madalyalı atletimiz, sevincini antrenörü Cahit Yüksel ve antrenman partneri Buse Savaşkan ile yaşadı.



