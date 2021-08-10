İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi'nin 12 Ağustos Perşembe günü yapılacak genel kurulu öncesinde Başkan Şaban Acarbay, göreve devam kararı alıp listesini açıkladı. Uzun süreli başkanlığı döneminde TÜFAD İzmir Şubesi'nin 1650 üyesiyle kentin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri haline ulaştığını söyleyen Dr. Şaban Acarbay, "İstanbul’un ardından en fazla üyeye sahip, en güçlü ve en katılımcı TÜFAD şubesiyiz" dedi.

Üyelerden 3 yıl için görev izni isteyen Acarbay, TÜFAD'a bir idari bina kazandırma hedefine çok yaklaştıklarını söyledi. Atatürk Spor Kompleksi Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak genel kurul öncesi Acarbay'ın listesinde Gürsel Baliç, Feti Okuroğlu, Gürhan Dizlek, Çetin İşleğen, Ati Göksu, Aykut Eren Canüzmez, Sinan Vardar, Behram Üstün, Ramazan Kurşunlu, Sedat Ozan, Kadri Yatkın, Kazım Admış, Hüseyin Öçal ve Enver Çelik isimleri yer alıyor.