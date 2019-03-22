TÜFAD Başkanı Dilber: Bir yetenek yakalasak kardır

Antalya'da düzenlenecek olan U12 'Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'ne' 48 takım katılacak. TUFAD, 600 minik sporcunun katılacağı turnuvada yetenekli sporcuları Türk futbuluna kazandırmayı hedefliyor.

Futbola yatkın çocukları göz önüne getirmek için bir uğraş verdiklerini belirten TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, "Ülkenin içinde küçük bir parçayız. Kulüpler, federasyon organizasyonlar yapıyor, her tarafta futbol için bir kıpırdanma var ve biz bu kıpırdanmaları bir araya getiriyoruz. Ülke genelinde 56 şubemiz var. Arkadaşlarımıza diyoruz ki siz kendi illerinizde 12 yaş gurubundaki çocukları yan yana getirin ve seçme yapın. Mahalleden, okuldan, amatör takımlardan bulun seçin getirin Antalya'da buluşalım, çocukları sergileyelim. 3 gün onlar kendi aralarında maçlar oynasınlar ve federasyondan gelecek yetkililer ve scoutlar takip etsin. Yetenekli, kumaşı iyi çocukları alıp, kulüplerin alt yapılarına en iyi düzeyde olabilecek şekilde yönlendirmek istiyoruz. Bu sistemde oradan 1 tane yetenekli çocuk dahi yakalasak, bu ülkeye hediye etsek kardır" şeklinde konuştu.

"600 KİŞİ İÇERİSİNDEN 48 KİŞİ SEÇİLECEK"

12'şer sporcudan 4 takım kurulacağını ifade ederek Dilber, "48 takım, 600'e yakın genç sporcu futbol şenliğimize gelecek. Üç gün boyunca Antalya'da bir otelde çocuklar kendi aralarında mücadele edecekler. Onların içerisinden 12'şerden 4 takım oyuncu seçeceğiz, seçilen sporculardan 48 kişiyi yaz ayında ülkenin herhangi bir şehrinde tekrar yan yana getirip oynatacağız. İkinci bir organizasyonla, kendi aralarında iyi oyuncular daha iyi oynarlar ve daha iyi kendilerini gösterir diye düşünüyoruz" dedi

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MANEVİ DESTEK VERSE BİLE YETER"

Kulüplerin telefon açıp da scoutlara bilhassa söylemeleri gerektiğini ifade eden Dilber, "Bir derdiniz var mı, bu işin neresinden tutalım diyen kulüpler bekliyoruz. Şu ana kadar 6 senedir bize böyle bir yaklaşım gelmedi. Bu turnuva dernek için ciddi bir maddi harcama gerektiriyor, ki biz kendi yağımızla kavrulmaya çalışan bir derneğiz. Kulüplerden siz bir şeyler yapıyorsunuz biz de bir yerinden tutalım gibi bir durum bekliyoruz. Kulüplerin telefon açıp da scoutlara bilhassa söylemeleri gerek. Sağ olsunlar bazı kulüpler sponsorlar buluyor ve katkıda bulunmak için bir şeyler yapıyorlar. Yine dostlarımız vasıtasıyla oteli ucuza getirmeye çalışıyoruz. Büyük bir emek, çaba sarf ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı bize maddi olmasada manevi destek verse yeter" diye konuştu.

DHA