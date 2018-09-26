TUF Gaming Edition Serisi XPG SPECTRIX D41 DDR4 RGB RAM Tanıtıldı

Yüksek performanslı DRAM modülleri ve NAND Flash depolama ürünleri alanında dünyanın önde gelen markalarından olan ADATA Technology, TUF Gaming Edition serisi XPG SPECTRIX D41 DDR4 RGB belleklerini tanıttı. D41 TUF Edition, yalnızca zorlu testlerden geçerek yüksek kalite standartlarını karşıladığını kanıtlayan ürünlerin alabildiği TUF Gaming Alliance sertifikasına sahip.

Göz Alıcı Görünüş, Yüksek Performans

XPG SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition, normal versiyonundaki ile aynı yüksek performansa ve programlanabilir RGB aydınlatmaya sahipken, sarı detayları olan siyah renkli ısı dağıtıcısıyla dikkat çekiyor. SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition’ın bir zırha benzeyen metal soğutucusu, ürünün sağlamlığını ve yüksek performansını yansıtmayı amaçlıyor. Ürünün sırt tarafında yer alan programlanabilir RGB aydınlatması kullanıcılara kasanın içini istedikleri renklerde aydınlatma imkânı veriyor. ASUS Aura Sync yazılımıyla kontrol edilebilen aydınlatma efektleri; anakart, grafik kartı, klavye gibi diğer RGB ürünlerle senkronize biçimde çalışabiliyor.

XPG Pazarlama Direktörü Tom Chan ürünü şu sözlerle değerlendirdi, “ASUS ve TUF Gaming Alliance ile ortaklaşa çalışmaktan heyecan duyuyoruz. SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition ile oyunculara yüksek performansı, üst düzey güvenilirliği ve göz alıcı RGB aydınlatmayı avantajlı bir fiyata sunmayı amaçlıyoruz.”

Üstün Hız ve Verimlilik

SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition 3200MHz’e kadar çıkabilen saat hızlarında çalışarak üstün bir performans sunuyor. Intel X299 ve AMD AM4 / Ryzen platformlarıyla uyumlu olan ürün Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 desteği sayesinde kullanıcılara kolayca hız aşırtma yapma olanağı veriyor.

Dayanıklı ve Güvenilir

XPG SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition’ın tüm parçaları, ürünün mümkün olan en üst seviye dayanıklılığı ve güvenilirliği sunmasını sağlayacak sıkı bir seçimden geçiyor. Bu yüksek performanslı belleğin özel tasarım ürünü metal soğutucusu ve çok katmanlı PCB devre kartı sinyal transfer kalitesini artırırken D41 TUF Gaming Edition’ın daha istikrarlı çalışmasını sağlıyor.

Ekim ayında satışa sunulması beklenen SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition RAM'in 3200 MHz hızındaki 8GBx2'li setinin tavsiye edilen satış fiyatı 1399 TL olarak belirlenmiş.