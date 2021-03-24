İtalyan devi Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapan Hırvat hocanın, Siyah-Beyazlılar'ın başına geçebileceği iddia edildi. Çizme basınında çıkan haberlerde, İtalya Serie A'da lider İnter'in 10 puan gerisinde kalan ve Devler Ligi'nde son 16 turunda Porto'ya elenen Juve'nin, Pirlo ile yollarının ayrılacağı belirtiliyor. Haberde, genç hocanın gönderilmesi durumunda sezon sonuna kadar Igor Tudor'un dev ekibin başında yer alacağı da yer alıyor.