Tuchel: Atmosferi bana anlattılar ama bu kadarını beklemiyordum

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ikinci mücadelesinde konuk ettiği Paris Saint-Germain'e (PSG) Mauro Icardi'nin 52. dakikada gelen golüyle 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, iyi bir performans sergilemesine rağmen aradığı golü bulamayarak ikinci maçlar sonunda grupta 1 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından PSG'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Alman teknik adamın maç sonu açıklamaları:

"İlk dakikadan itibaren iyi bir maç başlangıcı yaptık. Ama ilk yarıda gol atmayı unuttuk diyebilirim. Aslında ikinci golü de bulmamız gereken bir maçtı."

"Tüm oyuncular iyi çaba sarf ettiler. En iyi maçımız mıydı? Hayır, bunu söyleyemem. Ama üç puanı aldığımız için büyük bir adım daha attık gruptan çıkmak adına. Önemli olan buydu."

"Galatasaray'a karşı her zamankinden daha fazla savunma yaptığımızı söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde bazen buna ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Komple bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Galatasaray bizi çok zorladı. Çok yorulduk. Sahada sanki iki buçuk metrelik adamlar gördük. Atmosferi bana anlattılar ama bu kadarını beklemiyordum."



