Tüberküloz, Mycobacterium Tuberculosis adlı bakterinin solunum yolu ile vücuda girmesiyle bilhassa akciğerler içerisinde yaygın iltihabın gelişmesine sebep olur.

Tüberküloz, Verem Hastalığı olarak da bilinen ve bulaşıcı bir enfeksiyon rahatsızlığı şeklinde tanımlanabilir. Aktif gırtlak veremi veya akciğer veremi bulunan hastalar, tüberkülozun kaynağı şeklinde görülmektedir. Bu mikrop, hasta bireylerin solunum yollarından nefes verme, hapşırma ya da öksürme yolu ile ortama yayılır. Bu ortama girecek olan sağlıklı bireyler Mycobacterium tuberculosis adlı mikrobu, solunum yolu ile alarak, hastalığın kapılmasına sebep olur.

Tüberküloz belirtileri nelerdir?

Tüberküloz mikrobuyla karşı karşıya gelen bireyler aylar boyu hiçbir bulgu göstermeden sağlıklı yaşamaya devam edebilirler. Bu dönem içerisinde bireyin bağışıklık sistemi Mycobacterium tuberculosis mikrobu ile savaşıp hastalığı gelişmesini engellemeye çalışır.

Fakat bağışıklık sisteminin yeterli direnç gösteremediği vaziyetlerde Tüberküloz mikropları, faal hale gelerek verem hastalığını ortaya çıkarır. Hastalık başlangıcından sonra gözlenen tüberküloz bulguları aşağıdaki gibidir;

- Yüksek ateş,

- Geceleyin artan terleme,

- 15 günden fazla süren öksürük şikayeti,

- Şiddetli göğüs ağrısı,

- İlerleyen zamanlarda kanlı balgam,

- İştahsızlık,

- Kilo kaybı,

- Yorgunluk,

- Halsizlik.

Tüberküloz hastalığı nedenleri nelerdir?

Tüberküloz hastalığı nedenleri arasında görülen artışların; AİDS hastalığının ve yoğun göçlerin sıklığına bağlı şekilde geliştiği söylenebilir. Sanayileşme ile beraber çoğalan göç oranı, hastalığın bulaşıcı olmasını kolay hale getirirken AİDS hastalığına bağlı şekilde zayıflayan bağışıklık sistemi de bireyin tüberküloza karşı savunmasını azaltmaktadır.

Dünya çapında verem hastalığının görülme sıklığının en yüksek olduğu yer Sahra Güneyi, Afrika AİDS hastalığının da en sık olarak ortaya çıktığı kıta şeklinde bilinmektedir. Bu vaziyet verem hastalığının AİDS hastalığı gibi bağışıklık sistemini etkileyen sağlık sorunlarına bağlı şekilde ortaya çıkacağını ispatlar.

Tüberküloz tanısı

Hastanın şikayetleriyle beraber tüberküloz hastalığına işaret eden akciğer grafiği, verem rahatsızlığını akla getirmektedir. Fakat kesin teşhis adına balgam örnekleri alınmalı ve Mycobacterium tuberculosis mikrobunun varlığı incelenmelidir. Hastadan alınan balgam örneğiyle laboratuvar ortamında incelenir. Mikrobun mikroskobik yöntemle görülmesiyle kesin teşhis konulabilir.

Bilhassa şikayetin soğuk algınlığı, sigara gibi değişik sebeplere bağlanmış olması, bireyin doktor kontrolüne gitmesini geciktirmektedir. Bu ise hastalığın önemli oranda ilerlemesine sebep olur. Verem hastalığı, kişinin kendisi kadar toplumu da etkileyip halk sağlığını tehdit eden ciddi hastalık olmasından ötürü toplum tüberküloz hakkında bilgilendirilmeli, bulguları doğru biçimde değerlendirilmeli ve veren hakkında gereken tüm bilgilere sahip olunmalıdır.

Doğru tanı ve etkili tedavi uygulamasının yapılması adına bulguların ilk andan beri önemsenmesi ve kişinin göğüs hastalıkları bölümü bakımından muayene edilmesi gerekmektedir.

Tüberküloz tedavisi

Tüberküloz tedavisi adına geliştirilmiş olan tedavi yöntemleri ve ilaçlar, rahatsızlığın başlangıç durumunda yüksek oranda iyileştirici etki gösterip bireyin sağlığına hızlı biçimde kavuşmasını sağlamaktadır. En etkili tedavi yöntemini sunan 4 ayrı ilaç türü bulunmaktadır. Bu ilaç yöntemleri ile hasta bireylerin neredeyse hepsi son derece başarılı bir biçimde tedavi edilmektedir.

İlaç tedavisi adına belirlenen süre zarfı en az 6 ay olmak ile beraber rahatsızlığın şiddetine, toplum içerisinde görülme sıklığına, bireyin yaşına ve başka hastalık öykülerine göre tedavi süresinin farklılık gösterdiğini belirtmek mümkündür. Etkili tedavinin sağlanması adına bulguların doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve erken tanı sayesinde hastalığın kontrol altına alınması çok önemlidir.

Eğer kişi, tüberküloz bulguları gösteriyor veya devamlı olarak kalabalık ortamlarda bulunuluyor ise, mutlaka olarak bulgu takibi yapmak ve uygun sıklık içerisinde hekim kontrolüne gitmek gerekir. Bu sayede erken tanı yapılarak, hastalığa doğru zamanda müdahale edilebilir.