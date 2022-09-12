Türkiye Tenis Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve bu yıl ilki gerçekleştirilen Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nda Van ev sahipliği yapıyor. 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, İran ve Rusya'dan 60 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın açılış töreni; Şehir Stadının yanındaki Ferdi Sporlar Tenis Kortu'nda yapıldı. Törene; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti.

TTF BAŞKANI DURMUŞ: VAN'DA FAALİYETİMİZ HİÇ EKSİLMEYECEK

Van'da ilk kez böyle bir turnuva düzenlediklerini belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Türkiye 85 milyon nüfusa ulaşmış ve genç nüfusu, spora yetenekleri çok fazla olan bir ülke. Son 10 yıl içerisinde Türkiye Tenis Federasyonu olarak sporun tabana yayılması noktasında sayın bakanımızın talimatlarıyla her yerde, her zaman tenis oynanması adına yapmış olduğumuz projelerde bugün yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşayarak görüyoruz. Ancak birlikte yapabilirsek güzel olur ki; yerel yönetimler bugün Van'da spor adına güzel şeyler yapmış. Bu tesislerin yapımında başta sayın Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere valimize bize bu imkanları sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak yerel yönetimlerin ve spor yönetimlerinin önemini bilen bir yapıya sahibiz. Söz veriyoruz ki, bundan sonra Van'da faaliyetimiz hiç eksilmeyecek. Sadece bir turnuvayla bir şampiyon olmayı hedeflemiyoruz. Kentimizin özelliklerini ortaya çıkarabilmek için de projeler üretiyoruz. Van, özellikle tarihi dokusuyla çok güzel bir şehir. Ayrıca hepimize ilham veren bir Akdamar Adası var. O adayı da ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy ise, turnuvaya katılan sporculara başarılar dilerken, turnuvanın açılışına katılan Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a da teşekkür etti. Konuşmaların ardından Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş, Van Gençlik Spor il Müdürü ve ilgili şube müdürlerine birer plaket takdim etti. (DHA)