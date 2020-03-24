Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalandığının anlaşılmasının ardından TSYD'den TFF'ye derbi için başvuru geldi. TSYD, 15 Mart'ta TT Stadı'nda oynanan derbide görev yapan tüm basın mensuplarının korona virüs testine tabi tutulmasını istedi. Dernekten yapılan açıklamada, "TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün TFF'ye resmen başvurarak, Galatasaray - Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız risk altındadır" ifadelerine yer verildi.

İHA